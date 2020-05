Mercato Inter - Il sogno per la fascia destra arriva dalla Germania

Uno dei ruoli sui quali l'Inter sembra seriamente intenzionata ad investire è quello delle corsie laterali, almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Al momento infatti, gli unici certi della conferma sono Ashley Young (il cui contratto verrà rinnovato di un anno) e Antonio Candreva. Difficile il riscatto di Victor Moses, dato che il Chelsea chiede 12 milioni di euro per il suo cartellino.

Secondo la rosea, i nerazzurri sarebbero seriamente interessati a Semedo ma il Barcellona ha sparato alto per il suo cartellino, ragion per cui si tratta di una trattativa morta sul nascere. Il sogno per la fascia destra però è un altro, e a quanto pare il suo nome gira tra gli ambienti nerazzurri da almeno due anni.

Stiamo parlando di Achraf Hakimi, attualmente al Borussia Dortmund ma che in estate tornerà al Real Madrid dopo due anni di prestito in Germania. I blancos chiedono almeno 50 milioni di euro per il giocatore marocchino; una cifra elevata, ma sicuramente appropriata per un giocatore giovane (classe 1998) e talentuoso. Per quanto riguarda la fascia sinistra, il sogno resta sempre Emerson Palmieri, pupillo di Antonio Conte dai tempi del Chelsea.