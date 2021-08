Mercato Inter: il sogno di Marotta è uno solo. E oggi c'è un arrivo decisivo

Mercato Inter: "Chiudere a chiave il futuro di Lautaro Martinez prima di tuffarsi sull’altro attaccante promesso a Simone Inzaghi". La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 17 agosto, riassume così la strategia nerazzurra per le ultime due settimane di trattative.

Il quotidiano sportivo spiega che "in questa caccia al nuovo attaccante vanno lette con attenzione le mosse all’orizzonte per gli altri candidati". Qual è dunque la situazione? "Il colombiano Duvan Zapata rimane bloccato dall’Atalanta: è stato il primo flirt per il dopo-Lukaku, ma l’arrivo di Dzeko ha spostato le attenzioni interiste. Nelle ultime ore è stato valutato anche il profilo di un altro attac cante fisico come il colombiano: Wout Weghorst, 29enne centravanti olandese del Wolfsburg, un panzer di quasi due metri su cui c’è pure l’interesse dell’Atalanta, che però non convince per caratteristiche".

Nel suo articolo Carlo Laudisa spiega che "per questo, sono salite gradualmente le quotazioni di un giocatore assai diverso, il Tucu Correa, in rotta con la Lazio e in cima ai pensieri di Inzaghi". Sul 'pupillo' del tecnico, però, l'Everton di Benitez "mette la freccia. Gli inglesi sono pronti ad in- vestire e sono, dunque, temibili. Per ora Correa dà la precedenza alla soluzione milanese, ma il pressing dell’Everton non può essere eluso all’infinito...". Per quanto riguarda invece Lorenzo Insigne "l’Inter non ha preso iniziative neanche su questo fronte, nonostante il capitano azzurro possa trasferirsi a cifre interessanti".

E quindi? "Nella grande calca per Vlahovic evidentemente Marotta vuol dire la sua, anche se gli altri pretendenti sono più che temibili. Ad esempio, l’Atletico Madrid ha già messo sul piatto cifre importanti tra i 50 milioni e con i bonus forse anche di più. Anche il Tottenham, dopo l’attacco respinto da 70 milioni per Lautaro, è pronto a fare una super offerta anche per il centravanti serbo dei viola". Vlahovic resta il più gradito, secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Inter. "Su questa vicenda va segnalato che oggi (martedì, ndr) a Firenze sbarca Rocco Commisso. Con la precisa intenzione di sbloccare la situazione, considerato che i viola non trovano l’intesa con l’agente Darko Ristic per il rinnovare il contratto (2023) del nazionale serbo: i viola - conclude il quotidiano sportivo - sono pronti a offrirgli un contratto da 3,5 milioni a stagione, ma il problema è la clausola".