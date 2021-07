Mercato Inter, il rinforzo in attacco potrebbe essere un giocatore a sorpresa

Mercato Inter, al momento il reparto offensivo è composto da Lukaku, Sanchez, Lautaro Martinez e Pinamonti, anche se potrebbe esserci una rivoluzione in estate. Lukaku è l'unico infatti ad essere certo della permanenza. Gli altri, per motivi diversi, potrebbero essere sacrificati. Sanchez potrebbe lasciare per questioni di affidabilità fisica, e quanto accaduto ieri ne è la conferma.

Poi c'è Lautaro Martinez, che potrebbe essere venduto per finanziare il mercato in entrata. Infine resta Pinamonti, che non rientrava nei piani di Conte e altrettanto sembra essere per il nuovo allenatore. Stando a Tuttosport potrebbe esserci un'ennesima sorpresa nel reparto. Inzaghi infatti starebbe valutando la possibilità di trattenere a Milano Satriano, aggregandolo alla prima sqaudra. L'uruguaiano è l'autentica rivelazione di questa estate. L'attaccante infatti sta conquistando il tecnico a suon di gol.

Sebbene l’opzione più plausibile resti quella del prestito, con Satriano che piace in Italia in A e in cadetteria, ma anche e soprattutto all'estero, con Nizza e Monaco ultimi club in ordine temporale ad aver chiesto informazioni sul giocatore, il sogno del ragazzo resta quello di cimentarsi fin da subito con la maglia nerazzurra"