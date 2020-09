Mercato Inter, il PSG piomba su due giocatori nerazzurri

Mercato Inter, il Paris Saint Germain di Leonardo starebbe valutando, in questa sessione di calciomercato, due giocatori nerazzurri, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il primo nome è quello di Radja Nainggolan, appena rientrato alla corte di Conte dopo un anno in Sardegna al Cagliari. L'Inter è disposta a trattare, ma la società avrebbe messo in chiaro un aspetto.

Il belga può partire, ma o a titolo definitivo o con la formula de prestito con obbligo di riscatto. La cifra che marotta vorrebbe incassare si aggira sui 15 milioni di euro. Il secondo nome è quello di Skriniar, che leonardo vorrebbe come erede di Thiago Silva, la cui partenza ha lasciato un buco nel reparto arretrato del club francese. Lo slovacco è uno degli obiettivi, insieme a Koulibaly del Napoli.

L'ostacolo, scrive il quotidiano romano, sarebbe la formula. Il PSG vorrebbe un prestito. L'Inter lo accetterebbe solo qualora fosse molto oneroso e con obbligo di riscatto. Qualora venisse proposto un diritto non verrebbe accettato.