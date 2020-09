Mercato Inter, il Psg non molla Skriniar: i nerazzurri chiedono 50 mln

Sarà un mercato all'insegna dell'autofinanziamento e dei parametri zero quello in casa Inter. I nerazzurri non faranno spese folli e se si vorrà cercare di portare all'ombra della Madonnina i rinforzi tanto desiderati, servirà necessariamente cedere.

Come riportato da Tuttosport, nonostante le parole rassicuranti di Piero Ausilio, resta in cima alla lista delle cessioni Milan Skriniar. Il difensore slovacco, assieme a Brozovic, potrebbe essere verosimilmente ceduto, anche se pensare alla realizzazione di entrambe le cessioni appare utopistico. Di certo, uno dei due sarà sacrificato e ad oggi, fare delle previsioni appare molto complicato.

Il difensore slovacco ex Sampdoria resta sotto la lente d'ingrandimento di più club e fra questi vi è anche il Paris Saint Germain. I parigini, orfani di Thiago Silva, avrebbero necessità di rimpiazzarlo e a questo scopo, Skriniar sarebbe più che ottimo, La valutazione del club di Viale della Liberazione è di 50 milioni di euro che permetterebbero poi ai dirigenti di effettuare ulteriori acquisti. Insomma, tutto resta in bilico, consci che da qui alla fine del mercato tutto possa accadere.