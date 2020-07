Mercato Inter, il piú quotato per la fascia sinistra é Emerson Palmieri

Dopo il colpo Hakimi, con il quale l´Inter si é aggiudicata uno dei migliori prospetti al mondo nel ruolo di esterno destro, il club nerazzurro é alla ricerca di un rinforzo anche sulla corsia di sinistra. Il rendimento stagionale di Biraghi e la carta d´identitá di Ashley Young (35 anni compiuti lo scorso 9 Luglio) non rappresentano garanzie sufficienti per garantire ad uno dei due una maglia da titolare la prossima stagione.



Ormai da settimane Marotta e Ausilio sono al lavoro per regalare ad Antonio Conte il miglior rinforzo possibile sulla fascia mancina. Moltissimi nomi sono giá stati accostati all´Inter, su tutti quelli dell´atalantino Robin Gosens, la giovane scommessa del Barcellona Junior Firpo, e i due esterni del Cheslea Marcos Alonso (esploso proprio sotto la guida dello stesso Conte) ed Emerson Palmieri. Secondo Repubblica, che insiste su questa pista ormai da settimane, sarebbe proprio quest´ultimo il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico leccese, nonché il piú caldo in casa Inter. I nerazzurri, secondo quanto riporta il quotidiano, starebbero trattando intensamente per portare l´oriundo a Milano.