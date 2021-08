Mercato Inter: il 'pallino' di Ausilio e la speranza di un aiuto dalla Spagna

Inter: "Prima della fine del mercato un altro attaccante raggiungerà Appiano Gentile". Tuttosport in edicola oggi, martedì 17 agosto, 'tranquillizza' i tifosi nerazzurri sull'arrivo di un'altra punta dopo Edin Dzeko.

"Sono sempre in corso le valutazioni per Zapata dell'Atalanta e per Correa della Lazio: in questo caso - spiega il quotidiano sportivo - il rapporto qualità-prezzo sarà fondamentale per stabilire quale dei due giocatori potrà trasferirsi in nerazzurro". La Gazzetta dello Sport evidenzia come "il colombiano (per ora, ndr) rimane bloccato dall’Atalanta" mentre per quanto riguarda El Tucu Correa "l'Everton è pronto a investire ma il giocatore dà la precedenza alla soluzione milanese".

Tuttosport fa quindi emergere una terza possibile pista. "Occhio a Jovic del Real Madrid. Vecchio pallino di ausilio, il serbo, in uscita, considera l'Inter la destinazione migliore e più intrigante. L'ingaggio da 4,8 milioni di euro è però un ostacolo notevole, ma - scrive il quotidiano torinese - qualora le Merengues accettassero di contribuire, almeno in parte, e i nerazzurri abbandonassero le piste di Zapata e Correa, l'opzione prestito con diritto di riscatto potrebbe subire un'accelerata notevole". E per quanto riguarda invece la soluzione Lorenzo Insigne? Tuttosport definisce la pista molto complicata. Motivo? "La forbice tra la valutazione del Napoli e la possibile offerta dell'Inter sembra essere davvero troppo ampia".