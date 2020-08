Mercato Inter, il nuovo nome per il centrocampo é Thomas

Dopo la frenata delle ultime ore e l’abbandono alla trattativa per Tonali, ora ad un passo dal vestire la maglia del Milan, i nomi di Kanté e Vidal non sarebbero gli unici papabili per il club di viale della Liberazione per rinforzare il reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, l'Inter starebbe lavorando sotto traccia su diversi profili e uno di questi sembrerebbe essere Thomas Partey, mediano classe 1993 in forza all’Atletico Madrid di Diego Simeone, il cui costo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro.



Il ghanese sarebbe sulla lista dei desideri del tecnico Antonio Conte, alla ricerca di “muscoli, dinamismo e personalitá per la propria linea mediana”, e cosí come per gli altri obiettivi, scrive Calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero disposti a racimolare il tesoretto per permettersi il cartellino del centrocampista tramite le cessioni di uno dei due uscenti di lusso in casa Inter: Milan Skriniar o Marcelo Brozovic.