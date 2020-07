Mercato Inter, il Milan oltre Tonali prova a soffiare un altro obiettivo ai cugini

Mercato Inter, i nerazzurri sono sempre alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Lukaku, e tutti gli indizi portano a Dzeko. Il bosniaco è un autentico pallino di Conte, che lo voleva ai tempi del Chelsea e lo ha cercato insistentemente un anno fa. Ora l'affare potrebbe andare in porto, visto che la Roma sembra volersi liberare del giocatore e del suo ingaggio.

L'Inter ovviamente è in pole position, ma anche la Juventus avrebbe sondato il terreno. E stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport su Dzeko ci sarebbe anche il Milan, pronti ad investire sul giallorosso qualora le negoziazioni per trattenere Ibrahimovic non andassero a buon fine.

Un nuovo inserimento quindi che si aggiunge a quello riportato ieri e riguardante Tonali, entrato prepotentemente nel mirino della dirigenza milanista.