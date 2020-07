Mercato Inter, il Manchester Utd non recede: Sanchez via dopo il Getafe?

Continua senza sosta ed in maniera estenuante il lavoro della dirigenza nerazzurra che nella persona di Beppe Marotta e Piero Ausilio sta cercando in tutti i modi di prolungare i prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses anche dopo il 5 agosto. Il negoziato non è dei più semplici e la pazienza, ora più che mai, sarà più che fondamentale se non si vuole privare Antonio Conte di due elementi della sua rosa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sia Sanchez in prestito dal Manchester United che Moses in prestito dal Chelsea, potrebbero lasciare l'Inter dopo il match valido per gli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe. L'Ipotesi al momento è più che plausibile in quanto, soprattutto per quanto riguarda il cileno, la risposta ricevuta dallo United è stata fin da subito negativa.

Il club inglese vede fra i motivi della sua scelta quella di voler evitare di ritrovarsi un suo tesserato contro in Europa, motivo per il quale preferirebbe un suo ritorno a Manchester. D'altro canto però, se l'Inter decidesse di riconfermarlo anche per la prossima stagione, le carte in tavola cambierebbero rapidamente. L'iniziale no dei "Red Devils" quindi non pregiudica del tutto la trattativa: toccherà a Marotta, attraverso la sua diplomazia, mediare per riuscire a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.