Mercato Inter, il giocatore vuole vestire nerazzurro a tutti i costi. Il punto

Mercato Inter, estate più che impegnata quella attualmente in corso per Marotta e per gli altri uomini mercato nerazzurri, visto che dovranno rinforzare la orsa da mettere a disposizione di Inzaghi. E per fare ciò sarà necessario intervenire in diversi settori, ma prima di tutti, ovviamente, su quello dell'out di destra. La fascia è rimasta priva di un titolare dopo che Hakimi ha lasciato Milano per trasferirsi a Parigi, alla corte di leonardo e del ricco presidente del PSG.

Ora Marotta sta analizzando le diversi occasioni per il settore, ma il nome in cima alla lista sembra essere quello di Nandez. L'uruguaiano attualmente si trova in forza al cagliari, e i dialoghi tra i due club sono fitti. Dopo aver chiuso per il passaggio in Sardegna di Dalbert si sta definendo l'affare che porterebbe Nainggolan a fare lo stesso percorso. Poi, appunto, si parlerà anche di Nandez. Il giocatore, riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe spingendo fortmente per il suo trasferimento, e vorrebbe che il suo presidente non gli negasse la chance di raggiungere una big. Tuttavia l'accordo tra le società sembra essere ancora lontano.

"Nandez il disturbo lo toglierebbe volentieri da subito (da Cacgliari, ndr). Ma l’Inter, che è la pretendente numero uno, dovrà riuscire a soddisfare le giuste richieste di Giulini che non può certo svendere il duttile centrocampista, ormai sempre più utilizzato da esterno".