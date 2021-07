Mercato Inter, il giocatore in pressing: vuole vestire la maglia nerazzurra

Mercato Inter, continua il lavoro della dirigenza nerazzurra, volto ad individuare l'erede di Hakimi, dopo che il marocchino è stato sacrificato sul mercato per raggiungere la quota di 70 milioni (che doveva rappresentare l'attivo del bilancio dell'Inter nella sessione estiva). I nomi su cui si lavora sono sempre i soliti. Dumfries, Bellerin, Zappacosta. Ma ci sarebbe un nome in cima alla lista, ossia Nandez.

L'uruguaiano, secondo il Corriere dello Sport, starebbe facendo un vero e proprio pressing sul presidente Giulini, chiedendogli di non far svanire l'occasione della sua carriera. Tuttavia il presidente del Cagliari non molla. Secondo lui esistono solamente due vie.

O prestito secco con indennizzo pari a 10 milioni, oppure 2 milioni ma con l'impegno di pagare l'inter stipendio di Nainggolan (8,5 milioni). Le parti continuano a lavorare per trovare la giusta quadra. Così facendo si accontenterebbe si Inzaghi, che avrebbe un rinforzo capace di svolgere praticamente tutti i ruoli del centrocampo, ma anche lo stesso calciatore, che vede nell'inter l'ideale salto di qualità per la sua carriera.