Mercato Inter, il futuro di Satriano e Mulattieri. L'Inter ha deciso

Mercato Inter, quale futuro per i baby prodigi dell'attacco nerazzurro? Da Satriano a Mulattieri: le giovani punte si sono messe in luce in questi primi giorni di ritiro.

La Gazzetta dello Sport oggi parla degli scenari attorno ai due talenti. "Non è chiaro se nelle prossime sfide continuerà ad esserci Samuele Mulattieri, talentino 20enne d’attacco appena tornato dal prestito al Volendam, Bolandese, e autore di una doppietta alla Pro Vercelli di Beppe Scienza. Alla fine dovrebbe andare a farsi le ossa in provincia, stavolta nella nostra B: con molta probabilità, diventerà il centravanti di un Crotone ambizioso che punta subito alla risalita".

Per Martin Satriano, che ha segnato al Lugano nel primo test della nuova Inter di Simone Inzaghi, si prospetta un trasferimento in un club di Serie A estera. "La squadra più interessata al momento è il Bruges, in Belgio, anche se l’affare in prestito oneroso con riscatto dovrebbe riscaldarsi nelle prossime settimane", il punto del quotidiano.

Due nuove occasioni, dunque, per i giovani attaccanti. Con la speranza di crescere ancora e rientrare, da protagonisti, nel mondo Inter, dopo aver sorpreso e brillato quest'estate. Potrebbe non essere bastato per una conferma in prima squadra già a partire da questa stagione, ma il futuro è certamente dalla parte delle due talentuose punte.