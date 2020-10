Mercato Inter, il futuro di Nainggolan non è ancora scritto (GdS)

Mercato Inter, mancano due giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo per questa nuova stagione e l'Inter continua a lavorare sulle uscite per sfoltire una rosa molto ampia. Come riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, i nerazzurri nelle persone di Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno cercando di limare gli ultimi accordi con alcune società per il trasferimento di determinati profili dell'attuale rosa.

Dopo aver quasi definito l'uscita di Dalbert al Rennes ed aver quasi ufficializzato Darmian (ieri le visite mediche), ora rimangono da sciogliere le riserve sul futuro di Radja Nainggolan. Il belga dopo l'annuncio del nuovo numero di maglia sembrava essersi riguadagnato la fiducia del mister e del club e la sua permanenza sembrava scontata. Negli ultimi giorni, dopo aver saltato la trasferta a Benevento per una faringite, invece il futuro del belga sembrava riservargli un ritorno a Cagliari, che ora però non è più così certo.

Così infatti viene riportato sul quotidiano: "A Milano valutano il belga almeno 10 milioni di euro e antepongono la cessione a titolo definitivo, il Cagliari vorrebbe “ammortizzare” con l’inserimento del giovane Ladinetti. Si va avanti a trattare: nelle ultimissime ore, però, l’ottimismo per chiudere è diminuito, da una parte e dall’altra". Un futuro ancora criptico per il numero 44, che in questi ultimi due giorni saprà quale maglia vestirà nel corso di questa stagione.

Per quanto riguarda il resto, ovvero il reparto difensivo, detto di Ranocchia che resterà in rosa - la conferma è arrivata direttamente da Piero Ausilio - occhio alla probabile uscita in prestito di Pirola. Sul giovane (c’è il pressing del Monza e del Pescara. Per quanto riguarda Skriniar non si sono registrati movimenti dall'Inghilterra e nello specifico dal Tottenham: "Solamente un’offerta top (magari da 45-50 milioni) potrebbe cambiare il futuro dello slovacco, titolare mercoledì scorso in campionato. Ma anche qui, lo stesso Ausilio è stato chiarissimo".