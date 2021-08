Mercato Inter: il fondamentale retroscena nella trattativa Insigne

Mercato: "Un sondaggio con un forte valore simbolico". Così Tuttosport in edicola oggi, venerdì 13 agosto, parla dell'inserimento dell'Inter per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, per ora, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza e potrebbe, fra pochi mesi, liberarsi 'gratis'.

Il quotidiano torinese spiega che "l'Inter ha preso contatti con il suo entourage. Si tratta di discorsi ancora molto lontani da un principio di trattativa. Il calciatore, infatti, continua a parlare con Aurelio De Laurentiis. E non è facile imbastire un'operazione relativa al leader di una squadra importante come il Napoli. Ma - rimarca Stefano Sacchi nel suo articolo - un obiettivo è stato raggiunto dall'Inter. Da mercoledì sera il club nerazzurro ha fatto sapere di voler partecipare all'inseguimento di un giocatore come Insigne".

Tuttosport spiega come "la notizia dell'interessamento per Insigne rientra nella complicata operazione di inversione dell'umore del popolo nerazzurro" dopo le cessioni di Hakimi al PSG e di Lukaku al Chelsea. "Pensare che il club possa inserirsi in una negoziazione per il capitano di una squadra rivale, ha un impatto da non sottovalutare. Senza dimenticare - evidenzia Sacchi - la valenza tattica che può incidere nella trattativa con la Lazio per Joaquin Correa. Vedere che l'Inter strizza l'occhio a Insigne potrebbe indurre Claudio Lotito a non tirare troppo la corda sul prezzo dell'attaccante argentino, che i Campioni d'Italia vogliono regalare a Simone Inzaghi".