Mercato Inter, il caso Dybala: quella telefonata, ci sono anche altri due club

Mercato Inter, l'intrigo Dybala continua.

La Gazzetta dello Sport, anche oggi 15 gennaio, scrive del possibile approdo della Joya a Milano. Un'operazione che avrebbe del sensazionale e che il quotidiano racconta oggi così: "La Juve da una parte e l’Inter dall’altra, in mezzo Paulo. Perché l’Inter c’è, sull’argentino, ormai s’è capito. C’è ma non si vede, non si può vedere adesso. Magari qualcuno la sente, sia chiaro". Il giornale parla in tal senso di un contatto che Jorge Antun, il manager di Dybala, avrebbe avuto con lo stesso Beppe Marotta.

Una telefonata, per ora. "I nerazzurri sono nelle possibilità di garantire all’argentino lo stesso ingaggio che era riconosciuto a Eriksen (anche se il danese beneficiava del Decreto Crescita) fino alla scorsa stagione: 7,5 milioni, con l’aggiunta di premi legati a obiettivi e un probabile bonus alla firma", i dettagli dell'idea nerazzurra.

Febbraio può essere il mese decisivo: Dybala può rinnovare con la Juve o guardarsi definitivamente attorno. Non solo l'Inter, "ci sono stati sondaggi anche del Tottenham (Paratici lo portò alla Juve con Marotta e Conte lo adora) e del Barcellona", svela il giornale su quello che può diventare un vero e proprio caso di mercato. Leggi pro e contro della suggestione Dybala.