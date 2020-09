Mercato Inter, il Cagliari insiste per Nainggolan: esclusa l'opzione prestito

Che l'attuale situazione economica non sia delle più rosee per numerosi club è ormai noto da tempo. Non a caso, anche l'Inter ne starebbe parecchio risentendo e il mercato basato sull'autofinanziamento e sui parametri zero la dice lunga su come l'epidemia da Covid-19 abbia coinvolto e messo in crisi anche il mondo del calcio.

I nerazzurri hanno necessità di vendere ma al momento, riuscire in questo intento è qualcosa di molto complicato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari di Di Francesco starebbe insistendo e non poco per riportare in Sardegna Radja Nainggolan. Il presidente Giulini, assieme alla sua dirigenza, starebbe mandando dei segnali in Viale della Liberazione ma al momento, i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di optare per il prestito a costo zero.

Il chiaro obiettivo è quindi quello di monetizzare ma al momento trovare un'intesa appare non del tutto semplice. Nel caso in cui il centrocampista belga non dovesse tornare al Cagliari, ritornerebbe a disposizione di Conte intenzionato a rivalorizzarlo in tutto e per tutto. L'attuale scenario è quindi ricco di incertezze ma di certo, da qui alla conclusione del mercato, qualcosa di più chiaro emergerà, consapevoli di come una soluzione dovrà necessariamente essere trovata.