Mercato Inter, il Barcellona pressa per Lautaro. Rafinha o Vidal nell'affare

Continua il pressing asfissiante del Barcellona per Lautaro Martinez. I catalani non mollano la presa, anche se le possibilità di pagare la clausola di 111 milioni si sarebbero ridotte al lumicino. E' probabile l'inserimento di alcune contropartite tecniche per addolcire l'accordo, con il Barcellona che adesso mette sul piatto due nomi che stuzzicano molto l'Inter.



Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport ci sarebbero anche Vidal e Rafinha nell'affare: il cileno è da tempo un pallino del tecnico nerazzurro, mentre il secondo potrebbe quindi riapprodare sotto i riflettori di San Siro dopo la parentesi con Luciano Spalletti nel 2018. Nel frattempo in Catalogna si riflette sul futuro di Suarez: l'uruguayano ha richieste provenienti dalla MLS, e per questo motivo Bartomeu vuole mettere la freccia per Lautaro.



Il centravanti albiceleste quindi resta l'obiettivo primario dei blaugrana, fattore non da poco la Copa America: se Lautaro dovesse brillare con l'Argentina allora diventerebbe folta per il Barcellona la concorrenza nella corsa all'ex Racing. I catalani rimangono alla finestra, resterebbe solo da studiare la giusta strategia per regalare a Setien il rinforzo tanto desiderato nel reparto offensivo. Lautaro Martinez, il Barça accelera i tempi.