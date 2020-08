Mercato Inter, Il Barcellona non molla Lautaro: Koeman l'ha richiesto

Potrà mai trovare una sua fine la telenovela Lautaro Martinez? Per quanto il suo futuro sembra essere legato ancora all'Inter, in Spagna i maggiori quotidiani sportivi non la pensano in questo modo. Dopo le otto sberle subite dal Bayern Monaco nei quarti di Champions League, in casa Barcellona è stata avviata una vera e propria rivoluzione con tanti dubbi e poche certezze.

Il nuovo allenatore Koeman, presentato alla stampa qualche giorno fa, avrebbe indicato in Lautaro Martinez e Philippe Coutinho due possibili rinforzi per il suo nuovo progetto. Infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe pronto a formalizzare una nuova offerta alla dirigenza nerazzurra, conscia però dal canto suo che sarà difficile concludere l'affare a suo favore.

A dir la verità, al di là di quanto riportato quotidianamente in Spagna, al momento ai catalani mancherebbe la disponibilità economica, complice anche cessioni che non si riescono ancora a concludere. Con tempistiche anche molto strette, se è vero che sognare non costa nulla, è anche poi vero come l'utopia debba scontrarsi con la realtà. Nel calciomercato tutto è possibile, ma al momento non ci sono le condizioni affinchè questa cessione possa realizzarsi.