Mercato Inter - I nerazzurri tornano su un vecchio obiettivo: Conte lo vuole

Tanto mercato in ottica Inter sull'edizione odierna di TuttoSport, che riporta in auge un nome ciclicamente accostato ai nerazzurri. Secondo il quotidiano torinese infatti, il club meneghino vorrebbe intavolare una nuova trattativa con il Barcellona per Arturo Vidal, il quale potrebbe essere il rinforzo giusto a centrocampo in vista della prossima stagione.

Il ritorno di fiamma per il cileno sembra essere dovuto anche alle difficoltà riscontrate nelle trattative per MIlinkovic-Savic e Pogba. Vidal sembra essere il nome perfetto per il tecnico leccese, in grado di garante qualità ed esperienza allo stesso tempo. L'ex giocatore del Bayern inoltre ha solo un altro anno di contratto con il club catalano, ragion per cui il Barça non potrà tirare troppo la corda come fatto in passato.

TuttoSport inoltre sottolinea che la trattativa per VIdal sarebbe slegata da quella per Lautaro Martinez: l'Inter infatti valuta il cileno non più di 10-15 milioni di euro, cifra che lieviterebbe di molto se il giocatore venisse inserito nella trattativa per il Toro come contropartita. Conte non ha dubbi sul valore del giocatore e lo vorrebbe in nerazzurro ma, secondo il quotidiano torinese, dovrà convincere Marotta, il quale non ama gli investimenti su giocatori in età avanzata.