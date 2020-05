Mercato Inter - I nerazzurri sfidano il Liverpool nella corsa al top player

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accosta nuovamente il nome di Timo Werner all'Inter. L'attaccante tedesco, autore di 27 gol in 36 partite quest'anno, ha già espresso il desiderio di lasciare il Lipsia al termine di questa stagione, alla ricerca di una nuova avventura su palcoscenici più importanti.

Secondo la Gazzetta, al momento sarebbero Inter e Liverpool i club più avanti nella corsa al giocatore, ma i nerazzurri avrebbero addirittura un vantaggio sui campioni d'Europa. I Reds infatti vorrebbero aggiungere Werner al già ampio reparto d'attacco, mentre l'Inter andrebbe su di lui per sostituire Lautaro Martinez, nel caso in cui si concretizzasse la sua cessione al Barcellona.

A Milano, dunque, Werner avrebbe la certezza della titolarità, elemento non da poco per un ragazzo di 24 anni. L'eventuale trattativa resta però condizionata all'addio del Toro argentino, proprio per questo all'Inter sperano di definire il tutto nelle prossime settimane. Da ricordare inoltre come sul contratto di Werner con il Lipsia sia presente una clausola da "soli" 50-60 milioni, cifra che rende il giocatore davvero appetibile.