Mercato Inter - I nerazzurri pronti al doppio colpo in attacco: i dettagli

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta le ultime novità sul mercato dell'Inter, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. Come anticipato ieri proprio dal quotidiano romano, il primo acquisto per l'attacco dovrebbe essere Dries Mertens, per il quale è già stato raggiunto un accordo sull'ingaggio (4,5 milioni di euro a stagione).

Il belga sembra ormai a un passo dal vestire la casacca nerazzurra, resta solo da definire il bonus alla firma, artificio ormai d'obbligo quando si tratta giocatori in scadenza di contratto. Sempre per l'attacco da tenere d'occhio il nome di Timo Werner: se Lautaro dovesse davvero accettare la corte del Barcellona, l'attaccante tedesco sarebbe il primo nome nella lista dei sostituti.

Dunque Mertens, Werner, ma non solo. Secondo il Corriere, Antonio Conte vorrebbe almeno quattro attaccanti di assoluto livello per la sua Inter, soprattutto perché Sanchez rientrerà a Manchester ed Esposito andrà a farsi le ossa in periferia. Ecco dunque spuntare il nome di Edinson Cavani, anche lui in scadenza di contratto a giugno. I nerazzurri proveranno a portare il Matador a Milano, nel tantitvo di costruire un attacco da sogno.