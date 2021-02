Mercato Inter, i nerazzurri perdono un talento ma entrano 10 milioni?

Mercato Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina, nelle pagine dedicate alla squadra nerazzurra ha riportato una notizia di mercato riguardante nello specifico Federico Di Marco.

L'esterno sinistro si sta mettendo in mostra con il Verona, dopo essere stato ceduto nello scorso gennaio. Tuttavia, come scrive la rosea, non è prevista all'interno del contratto nessuna formula che consentirebbe all'Inter di esercitare il contro riscatto.

Il giocatore potrebbe diventare di proprietà dell'Hellas per una cifra pari a 10 milioni. I nerazzurri di fatto hanno perso il controllo sul giocatore.