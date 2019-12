Mercato Inter, i nerazzurri lavorano ad uno scambio con il Napoli

L'Inter lavora per rinforzare, oltre al centrocampo e la fascia sinistra, anche l'attacco. Tuttavia un arrivo in quest'ultimo reprto è subordinato alla partenza di Matteo Politano. Il giocatore piace molto alla Fiorentina, ma nelle ultime ore si valuta anche l'inserimento dell'ex Sassuolo nella trattativa con l'Atalanta per Kulusevski.

Tuttavia, come riporta Tuttosport, resta calda l'idea di uno scambio con il Napoli tra lo stesso Politano e LLorente. Lo spagnolo piace molto a Conte, che lo ha avuto alla Juventus e che lo avrebbe voluto in estate come alternativa a Dzeko.

La trattativa, come riportato dal quotidiano torinese, potrebbe concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato.