Mercato Inter, i nerazzurri convocano il Barcellona: 65 mln più Jordi Alba

Conclusa l'avventura europea con la finale persa di Colonia contro il Siviglia, in attesa di confermare o meno Antonio Conte alla guida dei nerazzurri, l'Inter ha assoluta necessità di definire o rinnovare l'eventuale rosa per la prossima stagione. I nodi da sciogliere sono molteplici e fra questi rientrerebbe anche quello relativo a Lautaro Martinez.

Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, sarebbe stata la stessa Inter a chiedere un confronto alla dirigenza blaugrana in questa settimana. I tempi, sostanzialmente molto stretti, fanno pensare ad una difficile riuscita dell'operazione ma, a prescindere da ciò, per il momento sono stati offerti ai nerazzurri 65 milioni di euro più un giocatore fra Jordi Alba, Semedo e Junior Firpo.

In Viale della Liberazione però l'offerta non è sufficiente per quelle che sono le loro richieste e non a caso, la dirigenza chiederebbe almeno 80 milioni di euro più la contropartita tecnica. Nei prossimi incontri si cercherà di trovare una quadra della situazione consci però che i nerazzurri, in vista dell'inizio del nuovo campionato in programma il 19 settembre, non hanno molto tempo a loro disposizione. L'affare resta complicato ma nel calciomercato, come più volte ampiamente dimostrato, tutto è possibile.