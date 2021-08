Mercato Inter, Handa fa flop. Tutte le idee dell'Inter per la successione

MERCATO INTER - I nerazzurri si interrogano su Samir Handanovic. Il portiere sloveno è incappato, venerdì, in una sbavatura che poteva essere decisiva. Per fortuna il risultato ha sorriso comunque agli uomini di Inzaghi che, contro il Verona, sono stati comunque in grado di ribaltare il risultato, spingendo fino in fondo e vincendo una gara che si era resa scorbutica.

La Gazzetta dello Sport oggi parla di futuro. Quello della porta è, appunto, di estrema attualità. Per il quotidiano, Onana dell'Ajax è stato offerto, ma è soltanto uno dei nomi vagliati dalla dirigenza per il dopo-Handanovic. In casa c'è già Radu, oltre a Brazao e Filip Stankovic (il figlio dell'indimenticato Dejan). Soluzioni interne che pretendono riflessioni più ampie e che potrebbero essere osservate con attenzione, in ottica futura.

Tra qualche malumore da parte dei tifosi, Handanovic resta comunque saldo per questa stagione. Se sarà cambiamento, arriverà fra dodici mesi.

A tal proposito, specifica il giornale, ci sarebbero altri due profili mai usciti dai radar nerazzurri: Meret e Cragno. I due potrebbero essere soluzioni per la prossima estate. Quel che è certo è che, almeno fino al prossimo giugno, sarà ancora Handanovic il titolare fra i pali dell'Inter. Intanto, i nerazzurri monitoreranno la situazione per non farsi trovare impreparati quando arriverà il momento delle decisioni.