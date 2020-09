Mercato Inter, Godin sempre più verso il Cagliari: addio vicino

Sono ormai sempre più distanti le strade dell'Inter e di Diego Godin. L'uruguaiano, arrivato lo scorso anno dall'Atletico Madrid, dopo una prima stagione di certo non esaltante, è riuscito nella seconda parte a imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte, relegando di conseguenza alla panchina Skriniar.

A distanza di poco tempo dalla fine dell'Europa League però le carte in tavola sono radicalmente mutate, con lo "sceriffo" sempre più fuori dai piani tattici nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore uruguaiano si avvicina a grandi passi al Cagliari di Eusebio di Francesco che vorrà farne il leader carismatico dello spogliatoio.

L'accordo fra i club è molto vicino, con il club di Viale della Liberazione che metterà sul piatto il pagamento del mese corrente più una sorta di bonus d'addio. Godin, contrariamente al suo passato, dovrà quindi rinunciare a parte dell'ingaggio in quanto i sardi non potranno mai essere in grado di sostenere l'ingaggio che attualmente percepisce con i meneghini.

A fare la differenza in tutto ciò potrebbe essere la moglie, originaria proprio di Cagliari. Insomma, la tavola è apparecchiata: nel giro di pochissimi giorni, il trasferimento potrà a tutti gli effetti concretizzarsi.