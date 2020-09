Mercato Inter, Godin rompe l'impasse: 2 partenze portano 3 arrivi

Mercato Inter, la giornata di ieri è stata molto importante nell'ambito delle strategie di mercato nerazzurre, visto che la partenza di Godin ha di fatto rotto l'impasse che si era creato.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale l'addio dell'uruguaiano (vicinissimo al Cagliari) porterà all'arrivo di Kumbulla, che nella difesa a tre può ricoprire qualunque ruolo.

A quel punto si lavorerà su una seconda partenza in difesa, ossia quella di Ranocchia, sul quale c'è il forte interesse del Genoa. per sostituire l'ex capitano è pronto Darmian, per l'arrivo del quale si aspettano solo le cessioni. Infine si attende il colpo a centrocampo, e il nome è quello di Vidal, che si sta liberando dal Barcellona.