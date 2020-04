Mercato Inter - Godin partirà ma verrà sostituito da due nuovi innesti

Il Corriere dello Sport sembra convinto dell'imminente addio di Diego Godin, pronto a lasciare l'Inter dopo una sola stagione a Milano. Le offerte infatti non mancano al difensore uruguaiano, il quale ha dimostrato di non trovarsi alla perfezione nella difesa a tre disegnata da Antonio Conte. I nerazzurri comunque sono già a lavoro per trovare un degno sostituto, anzi due.

Il primo nome è sicuramente quello di Jan Vertonghen, trentaquattrenne difensore del Tottenham con il contratto in scadenza il prossimo giugno. L'olandese porterebbe in squadra tanta esperienza e inoltre è un mancino, particolarità che al momento possiede solo il giovane Alessandro Bastoni nel parco difensori dell'Inter.

Vertonghen ma non solo. Il club meneghino infatti sta lavorando assiduamente sul nome di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona. La concorrenza su di lui è agguerrita, in particolare il Napoli non sembra disposto ad arrendere. L'Inter però resta in vantaggio grazie agli ottimi rapporti con il club scaligero, come dimostrano i prestiti di Salcedo e Di Marco.

Il cartellino di Kumbulla si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che farebbe della sua cessione la più proficua della storia del club. I nerazzurri però sperano di sborsare una cifra inferiore, inserendo nella trattativa i cartellini dei giocatori sopracitati.