Mercato Inter: gelata su Raspadori, c'è chi può offrire subito 20 milioni

Mercato Inter: da tempo la società nerazzurra ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori, 21enne talento del Sassuolo. Nelle prossime ore potrebbe però innescarsi un domino che gelerebbe le speranze di un suo arrivo anche in futuro.

Tutto inizierà con l'ormai imminente addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. "L'addio ormai vicino del fenomeno in direzione Manchester City impone alla Juventus una contromossa anche di un certo peso - conferma il Corriere dello Sport in edicola oggi (venerdì 27 agosto, ndr) -. L'idea sarebbe di mettere addirittura a segno un doppio colpo: un profilo più esperto e uno più giovane". Qual è allora lo scenario che, già nelle prossime ore, si potrebbe materializzare? "Icardi - scrive Filippo Bonsignore - è da tempo finito nel mirino dei bianconeri ma il flirt non si è mai concretizzato. L'ex centravanti dell'Inter ha poi assicurato che non si muoverà dalla Tour Eiffel e il possibile addio di Mbappé potrebbe ridargli quella centralità che ha perduto con lo sbarco di Messi".

E quindi? "Più realisticamente Mino Raiola ha parlato con la Juve di Moise Kean. Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in prestito del talento sbocciato in bianconero e poi ceduto all'Everton due estati fa. Al fronte giovani - sottolinea però il Corriere dello Sport - si aggiunge Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che costa almeno 20 milioni. Potrebbe nascere un bis dell'affare Locatelli". Per quanto riguarda invece il 'profilo esperto' - spiegata la difficoltà di prendere Icardi - il quotidiano sportivo fa il nome di Alexandre Lacazette, francese classe 1991 dell'Arsenal. Perché? "Perché nonostante i nuovi rumors, appare difficile un ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic che - conclude il Corriere dello Sport - la Fiorentina ha blindato dopo l'assalto a suon di milioni dell'Atletico Madrid".