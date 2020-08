Mercato Inter, GdS: "Sanchez c´é, tre anni in nerazzurro"

Capolavoro nella serata di ieri della dirigenza nerazzurra, che sarebbe ad un passo dal chiudere l´accordo con il Manchester United e con Alexis Sanchez per garantire la permanenza del cileno a Milano. Come ha riportato questa mattina in prima pagina anche la Gazzetta dello Sport, il Nino Maravilla avrebbe insistito con i Red Devils e forzato la mano per arrivare ad una rescissione del contratto, per essere libero poi di firmare per i nerazzurri.

In questo modo, l´Inter si aggiudicherebbe le prestazioni di Sanchez senza dover sborsare alcuna cifra nelle casse dello United, che perderebbe il giocatore a zero dopo che per settimane aveva richiesto al club di viale della Liberazione un indennizzo che si aggirava attorno ai 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il cileno dal canto suo sarebbe pronto a firmare con i nerazzurri un triennale da circa 7 milioni netti a stagione, riducendosi significativamente l´ingaggio pur di rimanere a Milano e continuare la sua avventura con la maglia nerazzurra.