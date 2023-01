Mercato Inter, Gagliardini via a zero: spunta un altro club di Serie A (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 13/01/2023

Mercato Inter, sono diversi i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione tra i nerazzurri che potrebbero salutare. Tra questi ci sarebbe anche Roberto Gagliardini che con Simone Inzaghi sta faticando a trovare spazio.

Il centrocampista dovrebbe restare all’Inter fino al termine della stagione per poi liberarsi a parametro zero. Il suo agente Beppe Riso sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione in Serie A.

Mercato Inter, idea Gagliardini per la Lazio

Nelle ultime settimane il centrocampista nerazzurro è stato più volte accostato al Monza ma il suo futuro potrebbe essere alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport il suo agente, al lavoro con i biancocelesti per il rinnovo di Cataldi, lo avrebbe offerto al club di Lotito.

La Lazio starebbe pensando a lui per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione in quanto ha parametri economici compatibili alla filosofia biancoceleste. Il suo stipendio attuale è di 1,8 milioni di euro netti a stagione ma liberandosi a parametro zero proverà a strappare un ingaggio leggermente superiore. Sarri preferirebbe profili più giovani e dinamici ma ha bisogno anche di giocatori di esperienza come l’ex Atalanta. Ogni discorso è rimandato ai prossimi mesi, molto dipenderà anche dalle uscite in casa biancoceleste.