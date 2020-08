Mercato Inter, futuro di Nainggolan in bilico: dipenderà tutto dai meneghini

Le future mosse di mercato nerazzurre sono, almeno in parte, ancora tutte da decifrare. Come se non bastasse, ad aggiungersi alla già consistente incertezza, si aggiunge anche il caso Conte che va così a minare quelli che erano i piani futuri del club di Via della Liberazione. Uno dei casi sicuramente da risolvere è quello di Radja Nainggolan, centrocampista belga in prestito al Cagliari in seguito all'altalenante stagione vissuta a Milano all'ombra della Madonnina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club sardo avrebbe intenzione di trattenerlo in Sardegna contrariamente a quanto dichiarato nelle settimane scorse. Con l'ufficializzazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore cambiano verosimilmente le carte in tavola in quanto all'ex tecnico della Roma non dispiacerebbe tornare ad allenare il belga dopo le stagioni passate nella Capitale.

Tutto dipenderà però dalla volontà del club di Via della Liberazione che qual'ora valuterà il Ninja fuori dai piani societari, cercherà a tutti i costi di fare cassa per finanziare successivamente eventuali entrate. Il Cagliari resta alla finestra, conscia che per un giocatore di tale tecnica, grinta e carisma vale la pena fare uno sforzo. Da considerare però resta anche l'ingaggio visti i 4 milioni di euro a stagione percepiti, di cui si dovrebbe far carico lo stesso club sardo in quanto l'Inter non ha ad oggi nessuna intenzione di prestarlo di nuovo.