Mercato Inter, Fussballtransfers: “Perisic piace in Inghilterra, l´Inter tratta”

Inter Perisic, secondo quanto riportato dal sito tedesco Fussballtransfers.com, il futuro di Ivan Perisic, nonostante il prolungamento del prestito al Bayern Monaco fino alla fine di Agosto, dovrebbe essere lontano dalla Germania. Il club bavarese, infatti, non sembra essere intenzionato a riscattare l´esterno croato se non a cifre di saldo, ben lontane dalla valutazione fatta dal club nerazzurro (tra i 15 e i 20 milioni di euro). Per questo motivo, l´ex Wolfsburg e Borussia Dortmund rientrerebbe cosí ad Appiano Gentile al termine di questa stagione senza tuttavia rientrare nei piani di Antonio Conte per quella successiva.



Perisic peró, scrive Fussballtransfers.com, sembrerebbe avere mercato in Premier League, dove diverse squadre avrebbero mosso dei sondaggi per aggiudicarsene le prestazioni. Su tutte il Tottenham di José Mourinho, che giá in passato aveva corteggiato il croato, e il Manchester United, club con il quale l´inter é alla ricerca di un accordo per trattenere Alexis Sanchez al netto delle ottime prestazioni recenti. Un nuovo scambio di prestiti potrebbe essere l´opzione piú quotata. L´Inter tratta.