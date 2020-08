Mercato Inter, Esposito ed Agoumè lasciano Milano: Genoa e Bologna in pole

A tenere banco in questi giorni, al di là di quanto concerne l'Europa League, sono gli scenari relativi al futuro di Esposito ed Agoumè. Il primo club a farsi avanti nei giorni scorsi è stato il Crotone ma ora a quanto pare, su entrambi i prospetti, sembrano siano piombate altre compagini.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe il Genoa il club in pole relativamente all'acquisto di Agoumè, come del resto lo sarebbe in egual modo il Bologna per Esposito. La concorrenza però è abbastanza nutrita e aggiudicarsi i due talenti non sarà assolutamente facile.

Da precisare però sono le tempistiche in quanto all'inizio della nuova Serie A manca poco più di un mese e dal canto loro, i due club vorrebbero concludere le trattative prima dell'inizio della preparazione atletica estiva. Con le vacanze per molti ormai agli sgoccioli, perdersi nei meandri oscuri del calciomercato sarebbe abbastanza facile e del resto con l'Inter impegnata ancora in Europa, definire accordi rapidamente risulta al momento utopistico.