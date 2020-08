Mercato Inter, Eriksen verso la cessione? Ipotesi da non escludere

Il calcio, come del resto il mercato, ha più volte fatto ben comprendere come nulla sia scontato. A maggior ragione in questo momento storico caratterizzato da una robusta incertezza economica, i vari club si ritrovano a fare i conti con bilanci e plusvalenze, consci di non aver una grande disponibilità economica.

In casa Inter, dopo i 90 milioni di euro investiti fra i riscatti di Barella e Sensi e l'acquisto di Hakimi, la società ha deciso di puntare tutto sull'autofinanziamento e i parametri zero, cercando e sperando al contempo di riuscire a piazzare gli esuberi. Milan Skriniar e Marcelo Brozovic sarebbero i maggiori indiziati a lasciare Milano ma a sorpresa, fra questi, potrebbe rientrarci clamorosamente anche Christian Eriksen.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista danese con l'eventuale arrivo di Arturo Vidal, potrebbe essere relegato ancora ad una panchina che non meriterebbe per via del suo talento più volte dimostrato. Valutato fino a poco tempo fa 100 milioni, con tanto di interesse del Real Madrid, i nerazzurri sono riusciti a portare all'ombra della Madonnina un giocatore dalla indiscutibili doti per solo 27 milioni di euro. Un affare insomma, anche se l'ipotesi cessione non sembra da escludere. Continuare a relegare l'ex Tottenham ad un ruolo di semplice rincalzo non avrebbe una sua logica e nel caso in cui dovesse giungere in Viale della Liberazione un'offerta superiore ai 50 milioni di euro, i nerazzurri inizierebbero a vacillare.

Non a caso, dal punto di vista economico, si riuscirebbe a realizzare una plusvalenza e fra le possibili destinazioni, è l'Inghilterra ad essere la più gettonata.Stando ad alcune indiscrezioni, alcuni intermediari avrebbero sondato il terreno proponendo il giocatore in Premier League senza avere comunque un incarico diretto della società. Del resto, a regnare è l'incertezza: tutto, nello spazio di pochissimi giorni, potrebbe clamorosamente verificarsi.