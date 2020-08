Mercato Inter, Edin Dzeko è sempre più lontano: il punto della situazione

In attesa della fine della corrente stagione, l'Inter continua a lavorare sia per quanto concerne il mercato in entrata, sia per quanto concerne quello in uscita. Dopo aver piazzato Valentino Lazaro in Germania, la dirigenza nerazzurra sta pian piano chiarendo quelli che dovranno essere i futuri acquisti, allo scopo di poter chiaramente competere con la Juventus.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, Edin Dzeko sarebbe sempre più lontano dai nerazzurri in quanto la società non avrebbe nessuna intenzione di farsi carico di un altro ingaggio consistente dopo quello di Alexis Sanchez, conscia però che nel caso in cui il "Toro" dovesse lasciare i meneghini, l'attaccante bosniaco diventerebbe l'obiettivo numero uno.

Il club di Via della Liberazione sarebbe quindi alla ricerca di una punta "fatta in casa" e sarebbe disposta a riaccogliere Andrea Pinamonti come quarto attaccante. Relativamente al capitolo out di sinistra, l'indiziato numero uno per rafforzarla è sempre Emerson Palmieri ma al momento, la trattativa non sembra intenzionata a decollare.