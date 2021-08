Mercato Inter: ecco la priorità indicata direttamente da Inzaghi

Mercato Inter: "Una volta definite le operazioni di Edin Dzeko e Danzel Dumfries, i nerazzurri andranno a cercare un altro attaccante per completare la rosa. La priorità è una punta" scrive Tuttosport in edicola oggi, venerdì 13 agosto.

Il quotidiano sportivo sottolinea come "la prima scelta resta Joaquin Correa: è l'elemento che ha chiesto Simone Inzaghi per dare qualità e profondità al reparto, un giocatore già pronto e che sappia cosa vuole il tecnico da subito. E l'intenzione di Marotta e Ausilio è quella di cercare di accontentare il nuovo tecnico". Tuttosport rimarca come "non è mai semplice trattare con la Lazio e con Lotito, ma l'Inter possiede adesso la liquidità necessaria per formulare un'offerta, nell'ordine dei 30/35 milioni, per convincere anche il patron biancoceleste".

Nel suo articolo Stefano Lanzo evidenzia come "l'allenatore nerazzurro spinge, Correa gradirebbe il trasferimento a Milano e nel frattempo cerca di capire come muoversi per il sostituto: anche la cena di lavoro tra la dirigenza interista e l'agente Lucci, manager dell'argentino e anche di Scamacca, va letta in quest'ottica". Quindi? "La verità è che Correa è in cima alla lista dei desideri e l'obiettivo è chiudere il prima possibile, magari appena dopo Ferragosto, ma l'Inter studia ogni opportunità che l'ultima fase del mercato può regalare".