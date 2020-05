Mercato Inter, ecco il piano per arrivare a Chiesa: scelta la contropartita

Federico Chiesa resta uno dei primi obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina. Il giocatore piace molto ai nerazzurri ma c'è il problema della concorrenza, decisamente agguerrita. Anche la Juventus infatti si sarebbe fiondata sull'esterno viola e farà di tutto per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire.

Qual è dunque la strategia dell'Inter per soffiarlo ai bianconeri? Secondo il quotidiano torinese, il club meneghino starebbe pensando ad un affare da 30-40 milioni più il cartellino di Radja Nainggolan, giocatore che a Firenze sembra avere più di qualche ammiratore. Il belga farà ritorno a giugno dopo l'esperienza a Cagliari, ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a riaccoglierlo in rosa.

Attualmente il Ninja percepisce uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti dal club di Zhang, ragion per cui è plausibile pensare che dovrà tagliare parte dell'ingaggio per diventare davvero appetibile agli occhi di Commisso. L'Inter comunque crede che questa sia la soluzione giusta per arrivare al giovane talento azzurro.