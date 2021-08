Mercato Inter, è il giorno di Nandez. Trattativa al traguardo: i dettagli

Mercato Inter, è il giorno di Nandez. La Gazzetta dello Sport evidenzia il carattere decisivo della giornata che potrebbe definire finalmente il trasferimento del duttile centrocampista uruguayano a Milano.

"Conferme, smentite, depistaggi, aggiornamenti: fa tutto parte del gioco, no? Ma oggi può davvero essere il giorno buono per Nahitan Nandez in nerazzurro. Inter e Cagliari si vedranno, c’è l’idea di entrambe le parti di trovare una soluzione alla trattativa".

Fiducia, e ore intense di lavoro, forse le ultime di un'operazione che ha assunto contorni temporali quasi infiniti. Balla la cifra del prestito: "Ci sono due milioni di differenza: va trovato l’incastro per chiudere l’affare. Ed ecco che torna centrale la figura di Nainggolan. Il belga tornerà in Sardegna in prestito. All’Inter è in carico la prossima stagione con un ingaggio ad 4,5 milioni a stagione: quanto sarà valutato il prestito? Quanto di quei 4,5 milioni saranno pagati dalCagliari e quanto invece sarà garantito attraverso incentivo dalla società nerazzurra?", la domanda del quotidiano.

Nandez comunque è ad un passo dal nerazzurro. E gli altri nomi? Dumfries è il preferito, e l'Inter non si lascerebbe sfuggire comunque l'occasione dovessero aprirsi spiragli più avanti, e al netto dell'acquisto più imminente di Nandez. Bellerin, invece, era considerata l'alternativa a Nandez, e l'arrivo del sudamericano potrebbe chiudere le porte allo spagnolo.

Riflettori però ora tutti su Nandez: "Oggi Inter e Cagliari proveranno ad arrivare al traguardo a braccetto", la chiosa del giornale.