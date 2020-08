Mercato Inter, è fatta per Lazaro al B.Monchengladbach: oggi le visite mediche

Con la stagione ancora in corso, l'Inter deve necessariamente anche pensare ai possibili acquisti o cessioni. Se per quanto concerne il mercato in entrata, i nomi sono ormai ben noti a tutti, per quanto riguarda invece il mercato in uscita molto deve essere ancora definito.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport però, l'Inter ha già iniziato, almeno in parte, a definire alcuni accordi. Infatti, Valentino Lazaro è ormai sempre più vicino al suo approdo in Bundesliga, al Borussia Monchengladbach.

Dopo esser stato comprato lo scorso dall'Herta Berlino per circa 22 milioni di euro, l'austriaco non è mai riuscito ad imporsi nello scacchiere tattico di Conte, vedendosi ceduto in prestito temporaneo nella finestra invernale di mercato al Newcastle in Premier League.

Adesso per lui invece si prospetta un ritorno in Germania: le due società sono riuscite a raggiungere un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro e già oggi sarebbero previste le visite mediche di rito. Di conseguenza, in caso di riscatto, l'Inter si ritrorverebbe ad avere a disposizione in bel gruzzoletto da reinvestire o con il quale andare a sistemare il bilancio.