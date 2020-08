Mercato Inter, è caccia allo sponsor post- Pirelli: strategie di mercato chiare

Inizia man mano a delinearsi quale sarà il futuro dell'Inter. Con l'arrivo dopo ben cinque mesi in Italia del presidente Steven Zhang, la dirigenza ha avuto modo assieme a quest'ultimo di tracciare quali saranno le linee guida della prossima finestra di mercato estiva in attesa che l'Europa League si concluda nella maniera migliore possibile e cioè portando a casa un trofeo dopo nove anni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, il numero uno nerazzurro assieme agli amministratori delegati Marotta ed Antonello ha cercato di tracciare per sommi capi le strategie di mercato che quindi vedono due i leitmotiv principali: il primo è quello di riuscire a fare scambi, il secondo quello di cedere realizzando una plusvalenza importante, così da poter in seguito fare acquisti cospicui. Relativamente a quest'ultima, resta vivo lo scambio fra Skriniar e il centrocampista del Tottenham Ndombelè mentre, per quanto concerne il capitolo acquisti già fatti, si è discusso di come Hakimi e Sanchez possano andare in futuro a rappresentare vere e proprie risorse per lo scacchiere di Antonio Conte.

Infine, c'è stato spazio anche per il nodo sponsor. La stagione 2020/2021 sarà l'ultima con il marchio Pirelli sulle maglie: Zhang è alla ricerca di uno che garantisca maggiori entrate, così da potersi assestare sui stessi livelli della Juventus.