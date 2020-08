Mercato Inter, è caccia al centrocampista: Ndombelè dopo Tonali?

La dirigenza nerazzurra, come del resto Antonio Conte, ha le idee molto chiare sul come operare sul mercato. L'obiettivo è quello di disegnare una squadra che possa far esaltare al massimo le qualità di Christian Eriksen, centrocampista danese arrivato a Milano nella sessione invernale di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il 3-4-1-2 continuerà ad essere il modulo di gioco dei nerazzurri anche nella prossima stagione. Proprio per questo, l'amministratore delegato Marotta è alla ricerca di giocatori che possano dare solidità e compattezza allo scacchiere tattico di Conte, prospetti insomma che possano portare in dote muscoli e polmoni.

Il nome che maggiormente circola in questi giorni è quello di Ndombelè, attuale centrocampista del Tottenham. Fra i due club ci sono già stati i primi contatti con al contempo le prime ipotesi di scambio. La prima vedrebbe uno scambio secco fra il mediano francese e Milan Skriniar, la seconda l'inserimento nell'affare di Ivan Perisic a cui si andrebbe ad aggiungere una parte cash. Sul croato però resta viva la pista Bayern Monaco che potrebbe riscattarlo a patto che l'Inter abbassi le pretese.

La valutazione fatta dal club inglese si aggira attorno ai 45 milioni di euro, meno rispetto ai 60 spesi per portarlo in Inghilterra. L'operazione appare fattibile e di certo, se Conte dovesse vedere di buon grado il suo acquisto, la dirigenza inizierà ad accelerare i tempi.