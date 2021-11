Mercato Inter, è caccia ai parametri zero: quanti nomi per Marotta!

Mercato Inter: Beppe Marotta scalda i motori per arrivare ai parametri zero.

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, infatti, l'amministratore delegato nerazzurro, in vista del mercato estivo, vorrebbe ripetere quanto fatto nella sua precedente esperienza alla Juventus con Pogba, Khedira ed Emre Can e provare ad impostare un mercato improntato su giocatori acquistati a scadenza di contratto. Ecco che, sempre secondo la rosea, tutta la dirigenza lato sportivo dell'Inter ha già in mente alcuni nomi su cui puntare e che potrebbero far rispettare tutte quelle condizioni di risparmio delle risorse che ha imposto il presidente Steven Zhang per rientrare del rosso in bilancio da 245,6 milioni di euro.

Per il reparto arretrato è stato sondato il nome di Antonio Rudiger del Chelsea, ma le richieste economiche del giocatore sono completamente fuori portata per il club di viale della Liberazione. Ma sempre in difesa, c'è un altro tedesca che suscita molto interesse ed è Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach, giocatore che è cresciuto molto e potrebbe essere molto utile soprattutto visto che tre difensori su sei della difesa nerazzurra andranno a scadenza di contratto - leggi qui le novità sul difensore tedesco.

Ma non è finita qui, perchè sul taccuino dei dirigenti, stavolta per il centrocampo, c'è anche il nome di Zakaria, anche lui del Borussia Monchengladbach. Giocatore per cui è stato fatto qualche sondaggio, in virtù della situazione rinnovo di Marcelo Brozovic, che piace molto per la sua fisicità, ma per cui c'è tantissima concorrenza, soprattutto da parte della Juventus che è la squadra di gran lunga in vantaggio rispetto alle altre. E poi, il reparto avanzato: se è vero che Simone Inzaghi usa il 3-5-2 come modulo di base, l'occasione ghiotta di portare due esterni d'attacco a Milano è forte e si tratta di Jesus Corona del Porto e di Lorenzo Insigne del Napoli. Entrambi in scadenza ed entrambi che piacciono tantissimo all'Inter.

Infine, un affare già fatto. Si tratta di Andrè Onana, che è tornato in campo dopo la squalifica e che ha confermato all'Inter la sua decisione di vestire nerazzurro nella prossima stagione, rifiutando gli ultimi assalti disperati da parte dell'Arsenal che, fino all'ultimo, ha provato a portarlo a Londra - leggi qui le ultime.