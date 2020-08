Mercato Inter, Dzeko via dalla Roma? Per 20 milioni potrebbe partire

Edin Dzeko via dalla Roma? Ipotesi difficile, ma percorribile. L'attaccante bosniaco, vecchio pallino della dirigenza nerazzurra da qualche anno a questa parte, rappresenterebbe il rinforzo ideale per il reparto avanzato ma al momento risulta alquanto complicato, seppur non impossibile, portarlo all'ombra della Madonnina.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nuova proprietà giallorossa non avrebbe nessuna intenzione di cederlo. Il nuovo ciclo infatti partirà dai veterani e dai giovani talenti, vedi quindi l'attaccante bosniaco, Zaniolo e lo stesso Pellegrini. L'obiettivo è quello di riportare la squadra capitolina a competere ad alti livelli ma per far ciò, come giusto che sia, servirà tempo.

Dzeko ha chiesto alla società un squadra competitiva, un nuovo inizio insomma dopo la non entusiasmante stagione vissuta. Nel caso in cui però l'Inter dovesse presentarsi con 20 milioni, con conseguente volontà da parte dell'ex Manchester City di lasciare la Capitale, lo scenario muterebbe clamorosamente. Al momento però, non ci sono novità e complice anche l'acquisto di Sanchez, sostenere un altro ingaggio pesante come quello di Dzeko risulterebbe alquanto complicato e autolesionista.