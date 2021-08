Mercato Inter - Dzeko: lo scacco matto alla Roma e lo sbarco a Milano

Mercato: Roma-Dzeko, è rottura. Oggi (mercoledì 10 agosto) l'Inter lo aspetta a Milano. È la notizia rilanciata, in questi minuti, dalla Gazzetta dello Sport.

"Ieri (martedì, ndr) l’attaccante si è allenato a parte, la situazione è insanabile e il bosniaco sta spingendo per andare all’Inter anche senza aspettare che la Roma abbia il suo sostituto. Per questo il club giallorosso e Mourinho si sono convinti a lasciarlo partire e, sbrigati alcuni dettagli, darà il via libera alla partenza per Milano" ricostruisce Chiara Zucchelli nell'articolo on-line. Nel capoluogo lombardo, Dzeko "dovrebbe sostenere le visite mediche per i nerazzurri e firmare. Il tutto è previsto nella giornata di oggi: Pellegrini e compagni si alleneranno in mattinata, Dzeko dovrebbe essere già un ricordo".

Il quotidiano sportivo racconta che "per tutta la giornata di ieri l’attaccante bosniaco ha aspettato che si formalizzasse il suo trasferimento all’Inter. In mattinata, ha fatto colazione nel solito bar a Casal Palocco, a due passi dalla sua villa e contestualmente, sua moglie Amra è andata a Trigoria, per motivi personali, ed è rimasta meno di 10 minuti. Poi - prosegue l'articolo di Zucchelli - nel centro sportivo giallorosso ci è tornato anche lui perché alle 17 è iniziato l'allenamento. Dzeko, che non avrebbe dovuto esserci, in realtà si è presentato a Trigoria e si è allenato a parte rispetto ai compagni".

Insomma: dovrebbe davvero essere questione di ore per Dzeko ufficialmente all'Inter. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro, con il centravanti belga che precepirà fra i 12 e i 13 milioni di euro all'anno, il presidente di Steven Zhang regala così il primo in attacco al nuovo tecnico Simone Inzaghi.