Mercato Inter, Dzeko è il sogno di Conte per l'attacco: sarà la volta buona?

Non è mai finito l'amore a distanza tra Edin Dzeko e Antonio Conte, almeno secondo quanto riportato dall'edizione odierna di TuttoSport. Il tecnico leccese continua a ritenere il bosniaco il giocatore ideale per completare il reparto d'attacco in vista della prossima stagione, e questa volta potrebbe davvero arrivare a Milano.

L'età dell'attaccante giallorosso (34 anni) non è di certo un problema per Conte, il quale ha chiesto alla dirigenza giocatori pronti fin da subito per colmare definitivamente il gap con la Juventus. Sul fronte societario invece continuano ad essere abbastanza riluttanti ad investimenti importanti su giocatori decisamente attempati.

Dzeko però ha dimostrato con i fatti di essere ancora un attaccante dall'indubbio valore, e uno come lui sarebbe decisamente servito per far rifiatare Lukaku, che le ha giocate praticamente tutte. Secondo TuttoSport però, l'Inter dovrà fare attenzione, perché anche la Juventus si starebbe muovendo per tesserare l'attaccante.