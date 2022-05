Mercato Inter, Dumfries il sacrificato? 4 nomi in lista per sostituirlo

Mercato Inter, in estate i nerazzurri potrebbero dover sacrificare un elemento importante della rosa per esigenze finanziarie.

Il prossimo mercato dovrebbe essere quindi ancora una volta all'insegna dell'autofinanziamento, così come avvenuto circa 12 mesi fa. Il nome in cima alla lista dei possibili partenti è sempre stato quello di Lautaro Martinez, ma negli ultimi giorni, scrive la Gazzetta dello Sport, si starebbe percorrendo una nuova pista. A lasciare Milano potrebbe essere infatti Denzel Dumfries, che al pari del suo predecessore, Achraf Hakimi, potrebbe partire dopo appena un anno all'Inter. A quel punto però la dirigenza dovrebbe gettarsi sul mercato per trovare un nuovo esterno destro, e secondo la rosea i nomi in lista sarebbero 4.

"Da Nahuel Molina dell'Udinese a Dodo dello Shakhtar Donetsk, da Jonathan Clauss del Lens a Nordi Mukiele del Lipsia, sono tanti i profili valutabili, tra quelli in rampa di lancio. Ma bisogna muoversi con accortezza e maestria per ripetere l'operazione Dumfries." Tuttavia la Gazzetta dello Sport ha precisato che al momento non sono ancora arrivate offerte sul tavolo della dirigenza nerazzurra, e per questo è ancora prematuro parlare di discorsi relativi all'erede dell'olandese. Tuttavia, in via cautelare, qualche ragionamento si sta facendo, e questi nomi piacciono.