Mercato Inter, due i nomi caldi per il ruolo di quarta punta

Mercato Inter, nel corso di questa sessione estiva di mercato Marotta dovrà risolvere il solito problema che si presenta a cadenza annuale in casa nerazzurra, ossia quello di trovare un attaccante che possa far rifiatare il titolare. Nel corso delle ultime stagioni Conte ha affrontato le competizioni nazionali ed europee con Esposito prima e Pinamonti poi. Di fatto Lukaku non ha mai avuto un'alternativa valida.

Quest'anno si punta ada avere un giocatore ritenuto pronto, e stando a quanto riportato questa mattina da La Repubblica i nomi su cui si sta lavorando sarebbero due. Si tratta in entrambi i casi di fedelissimi del nuovo tecnico Inzaghi. Giocatore che l'allenatore ha già avuto nel corso della sua esperienza sulla panchina della Lazio. Il primo profilo è quello di Keita Balde, attualmente di proprietà del Monaco, ma che da due anni vine girato in prestito (prima proprio all'Inter, poi alla Sampdoria).

Poi c'è Caicedo, per il quale Lotito vorrebbe circa 5 milioni di euro. In entrambi i casi si tratterebbe quindi di giocatori che conoscono già gli schemi di Inzaghi e che arriverebbero nell'ambito di operazioni low cost. Tuttavia, continua il quotidiano, il vero sogno per l'attacco sarebbe Scamacca, ma l'operazione appare molto complicata. Il Sassuolo infatti non sarebbe disposto ad accettare la formula dell'Inter, ossia un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.