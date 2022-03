Mercato Inter, due giocatori nel mirino di due top club. La situazione

Mercato Inter, sirene di mercato per due titolarissimi.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’Inter come ogni sessione di mercato proverà a migliorarsi e a diventare una squadra sempre più forte; questo però non significa che, di fronte ad offerte indecenti, i nerazzurri non debbano valutare la possibilità di cedere qualcuno dei suoi gioielli.

E proprio per questo, si registrano timidi interessamenti per Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, rispettivamente da parte di Atletico Madrid e Bayern Monaco.

La voce di mercato che vuole Diego Simeone molto più che interessato a Lautaro è cosa ben nota, anche se il primo club spagnolo a muoversi per il Toro l’estate scorsa fu il Barcellona, mosso dalla richiesta di Messi. A quei tempi Lautaro aveva una clausola da 111 milioni di euro, oggi rimossa a fronte di un nuovo contratto siglato che proietta sul toro lo status di vero e proprio di top player. Cifra che però non spaventa il Cholo, interessatissimo all’attaccante nerazzurro a fronte della probabile partenza di Luis Suarez.

Attenzione poi alla posizione di Dumfries che, nonostante un inizio un pò stentato, è diventato a pieno titolo un titolarissimo di questa Inter, convincedo tutti e non solo in Italia: il latelare nerazzurro è infatti finito nel mirino del Bayern Monaco e del suo allenatore Nagelsmann. In estate l’Inter è stata costretta a cedere Hakimi per questioni extra calcio, ma quest’anno non sarà così, a meno che l’offerta non sia davvero indecente. D’altronde, Lukaku insegna: di fronte ad un’offerta fuori mercato non c’è nessuno, ma proprio nessuno, davvero incedibile.